Максим Едрышов о возможном повышении тарифов ОСАГО

Максим Едрышов, представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области

О том, что в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) существует множество проблем, известно давно, и это действительно так. В том числе уже в течение как минимум полугода страховщики заявляют, что данный сегмент убыточен, особенно в регионах, где активно действуют автоюристы и мошенники в сфере страхования. Раньше говорили, что закон о натуральном возмещении ущерба при ДТП позволит решить эту проблему. Но чуда не произошло. В сервисы пострадавших компании не направляют и продолжают нести финансовые потери.О том, каков размер убытков по ОСАГО на самом деле, мы можем только догадываться. Если взять цифры, которые страховщики предоставляют, примерно 60% от собранных страховых премий тратятся на выплаты. Какие операционные расходы при этом несут компании в процессе своей деятельности и какая прибыль им суммарно остается, неизвестно. При этом зачастую страховщики используют незаконные способы увеличения выручки, не давая людям заключать нужный им договор страхования и навязывая дополнительные услуги.Но все автовладельцы прекрасно знают, что страховые компании умеют «выкручивать руки» государству. В частности, они угрожают уйти с рынка, если ситуация с убыточностью ОСАГО не изменится. Поэтому вполне можно ожидать, что тарифы поднимут.В настоящий момент базовый тариф ОСАГО составляет от 3 тыс. 431 до 4 тыс. 119 руб., а коэффициенты высчитываются в зависимости от региона, мощности двигателя автомобиля, а также возраста его владельца и его водительского стажа. Но с 31 августа этого года Банк России планирует изменить и сами тарифы, и коэффициенты к ним.Между тем на сегодняшний день, даже по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), не имеют действующих полисов ОСАГО около 3 млн водителей. На мой взгляд, таких людей в действительности гораздо больше.Ситуацию усугубляет и тот факт, что вопреки требованиям законодательства водителям из «группы риска» страховщики зачастую отказывают в оформлении полиса, направляя в другие компании. Такая же ситуация складывается с владельцами отечественных машин и транспортных средств, которым больше 10 лет. Хотя о каждом случае такого отказа компании должны отчитываться перед Центробанком, в действительности они этого не делают.Повышение тарифов неизбежно приведет к тому, что количество граждан, которые не страхуют свою гражданскую ответственность, еще возрастет.По разным данным, повышение может составить от 20 до 50%. С учетом изменения коэффициентов для тех, кто недавно попадал в дорожно-транспортные происшествия, некоторым водителям за полис ОСАГО придется платить в два раза больше. При сравнительно небольшом размере штрафа, который на сегодняшний день составляет 800 руб., такие граждане могут попросту перестать покупать полисы, поскольку ответственность, установленная за их отсутствие, не так страшна, как покупка ОСАГО по новой цене.В результате пострадают добросовестные автомобилисты, для которых риск для в случае ДТП остаться без компенсации ущерба увеличится. И проблем в сегменте ОСАГО меньше не станет.