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Компания «Желдорипотека» заплатит екатеринбуржцу 143 тыс. рублей за нарушение срока сдачи дома

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга взыскал с АО «Желдорипотека» в пользу жителя города 143 тыс. руб. за нарушение срока передачи собственнику объекта долевого строительства. Об этом этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



«Гражданин заключил договор с АО «Желдорипотека», в соответствии с которым застройщик обязался построить и передать клиенту двухкомнатную квартиру стоимостью более 3 млн руб. на ул. Коуровской в Екатеринбурге в определенный срок. Однако данные обязательства «Желдорипотека» не исполнила, и мужчина был вынужден арендовать жилье», — рассказали в пресс-службе.



Претензия с требованием уплаты неустойки за просрочку передачи квартиры, с которой гражданин обратился к застройщику, последним была оставлена без удовлетворения, после чего мужчина обратился с иском в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.



В исковом заявлении он просил взыскать с АО «Желдорипотека» неустойку за несвоевременную передачу объекта долевого строительства в размере 204,6 тыс. руб., убытки в виде расходов по найму жилого помещения — 80 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 10 тыс. руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденных сумм.



Представитель ответчика в судебном заседании пояснил, что истец был предупрежден о переносе срока сдачи дома в эксплуатацию, что связано с банкротством предыдущего застройщика, и просил суд уменьшить сумму неустойки и штрафа.



Решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга требования истца удовлетворены частично. С ответчика взыскана неустойка за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в сумме 110 тыс. руб., компенсация морального вреда — 3 тыс. руб., штраф — 30 тыс. руб. В остальной части в удовлетворении исковых требований было отказано. Также с ответчика в пользу истца взысканы расходы на представителя — 10 тыс. руб., а в доход местного бюджета АО «Желдорипотека» заплатит госпошлину в размере 5,5 тыс. руб.



Истец не согласился с таким решением суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд с просьбой полностью удовлетворить его исковые требования. Однако судебная коллегия не нашла оснований для отмены или изменения обжалуемого решения, оставив его без изменения.

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