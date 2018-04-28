Дайджест
Якутских депутатов поместили под домашний арест
28 апрель 2018 (16:05)
В Следственном комитете России заявили, что депутаты государственного собрания Якутии (Ил Тумэн), обвиняемые в коррупции, помещены под домашний арест. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По ходатайству следователя Якутским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.
По версии следствия, депутаты потребовали и в дальнейшем получили денежные средства в крупном размере у обратившегося к ним за помощью руководителя акционерного общества об оказании содействия в увеличении финансирования предприятия.
«По ходатайству следователя Якутским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.
По версии следствия, депутаты потребовали и в дальнейшем получили денежные средства в крупном размере у обратившегося к ним за помощью руководителя акционерного общества об оказании содействия в увеличении финансирования предприятия.
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