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Синоптики объявили штормовое предупреждение на Урале

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. В Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае объявлено штормовое предупреждение на 29 апреля 2018 года.

Как сообщает Свердловский Гидрометцентр, завтра в регионах ожидаются ливни и сильный ветер.



«В связи с прохождением активного юго-западного циклона 29 апреля в отдельных районах Свердловской области и Пермского края ожидаются очень сильные дожди, усиление ветра в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае до 15-20 м/с, днем местами до 25 м/с, в Челябинской области до 28 м/с», ― сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



В ГУ МЧС по Челябинской области предупредили, что сильный ветер может повредить слабо укрепленные конструкции, кровли и остекления зданий, оборвать линии электропередачи и повалить деревья. Гражданам также рекомендовали убрать вещи с балконов и закрыть кона.



«При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Руководители муниципальных образований, органов местного самоуправления, организаций, предприятий, жилищно-коммунальных служб должны своевременно принять меры и привести населенные пункты, объекты экономики и жилье в пожаробезопасное состояние. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», — сообщают в челябинском ГУ МЧС.

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