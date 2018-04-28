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За 2017 год прокуроры выявили более 38 тыс. нарушений в градостроительной сфере
28 апрель 2018 (13:38)
УрБК, Москва, 28.04.2018. В 2017 году прокуроры в РФ выявили более 38 тыс. нарушений в градостроительной сфере. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.
«В 2017 году прокурорами выявлено более 38 тыс. нарушений законов в градостроительной сфере, в целях устранения которых внесено 8 тыс. представлений, на незаконные правовые акты принесено свыше 6,5 тыс. протестов, в суды направлено 1,3 тыс. заявлений», — говорится в сообщении.
К дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 6 тыс. лиц, на основании постановлений прокуроров следственными органами возбуждено 101 уголовное дело.
«С учетом повышенной социальной значимости и общественной опасности особое внимание в ходе надзорных мероприятий уделяется осуществлению жилищного строительства с привлечением средств населения. Согласно данным Минстроя РФ, по состоянию на 1 января 2018 года в стране имелось 836 проблемных объектов в 69 субъектах, в реестры пострадавших граждан включено 30,8 тыс. лиц», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Результатом принятых уполномоченными органами власти, правоохранительными и иными органами мер к пресечению нарушений в области долевого строительства явилось восстановление прав 6 тыс. семей обманутых дольщиков в отношении 140 проблемных объектов.
«В 2017 году прокурорами выявлено более 38 тыс. нарушений законов в градостроительной сфере, в целях устранения которых внесено 8 тыс. представлений, на незаконные правовые акты принесено свыше 6,5 тыс. протестов, в суды направлено 1,3 тыс. заявлений», — говорится в сообщении.
К дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 6 тыс. лиц, на основании постановлений прокуроров следственными органами возбуждено 101 уголовное дело.
«С учетом повышенной социальной значимости и общественной опасности особое внимание в ходе надзорных мероприятий уделяется осуществлению жилищного строительства с привлечением средств населения. Согласно данным Минстроя РФ, по состоянию на 1 января 2018 года в стране имелось 836 проблемных объектов в 69 субъектах, в реестры пострадавших граждан включено 30,8 тыс. лиц», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Результатом принятых уполномоченными органами власти, правоохранительными и иными органами мер к пресечению нарушений в области долевого строительства явилось восстановление прав 6 тыс. семей обманутых дольщиков в отношении 140 проблемных объектов.
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