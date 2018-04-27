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Овечкин набрал 100 очков в плей-офф НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым в истории команды набрал 100 очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».



Россиянин отличился заброшенной шайбой и результативной передачей в первом матче второго раунда с «Питтсбургом». Таким образом на счету капитана «столичных» стало 100 очков в 104 матчах плей-офф НХЛ за карьеру.



Первый матч между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоялся в ночь с 26-е на 27-е апреля.

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