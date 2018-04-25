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Российскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотники

Очевидцы сняли момент уничтожения беспилотника российскими системами противовоздушной обороны над авиабазой Хмеймим. Видео опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.



На кадрах видно, как в ночном небе показывается светящаяся красная точка, затем она затухает, а через несколько секунд появляется вспышка.



На базе РИА Новости подтвердили, что системами ПВО были cбиты неизвестные воздушные цели. Отмечается, что Хмеймим функционирует в штатном режиме, пострадавших нет.



Ранее сообщалось, что дроны несли гранаты, но их уничтожили до того, как они успели сбросить снаряды.

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