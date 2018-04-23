Новости дня
В Нижнем Тагиле подвели итоги заявочной кампании на право заключения концессионного соглашения по водоочистке
23 апрель 2018 (17:50)
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В администрации Нижнего Тагила подвели итоги заявочной кампании на право заключения концессионного соглашения по водоотведению и водоочистке. Об этом сообщает местное издание «Новый город».
На конкурс заявилось несколько претендентов. Если изначально ожидалось, что контракт без борьбы отойдет российско-венгерской «Уральской водной компании», то теперь ситуация осложнилась.
Среди других участников конкурса издание называет «Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга, «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и Артема Бикова и «Росводоканал-Центр», подконтрольный миллиардеру Герману Хану. Все эти структуры участвуют в торгах не напрямую, а через свои дочерние структуры.
Сообщается, что все поступившие заявки приняты. У участников конкурса есть 45 дней, чтобы доработать документы.
На конкурс заявилось несколько претендентов. Если изначально ожидалось, что контракт без борьбы отойдет российско-венгерской «Уральской водной компании», то теперь ситуация осложнилась.
Среди других участников конкурса издание называет «Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга, «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и Артема Бикова и «Росводоканал-Центр», подконтрольный миллиардеру Герману Хану. Все эти структуры участвуют в торгах не напрямую, а через свои дочерние структуры.
Сообщается, что все поступившие заявки приняты. У участников конкурса есть 45 дней, чтобы доработать документы.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Власти Нижнего Тагила расторгли концессионное соглашение с «дочкой» «Ростеха»
- В Екатеринбурге подвели итоги первого конкурса «Строительный Олимп»
- В Москве подведут итоги заявочной кампании Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2020
- Администрация Екатеринбурга выставила на конкурс 25 маршрутов общественного транспорта
- ЗАО «КПМГ» выиграло конкурс ОАО «Уралсвязьинформ» на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской отчетности