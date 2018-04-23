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В Нижнем Тагиле подвели итоги заявочной кампании на право заключения концессионного соглашения по водоочистке

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В администрации Нижнего Тагила подвели итоги заявочной кампании на право заключения концессионного соглашения по водоотведению и водоочистке. Об этом сообщает местное издание «Новый город».



На конкурс заявилось несколько претендентов. Если изначально ожидалось, что контракт без борьбы отойдет российско-венгерской «Уральской водной компании», то теперь ситуация осложнилась.



Среди других участников конкурса издание называет «Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга, «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и Артема Бикова и «Росводоканал-Центр», подконтрольный миллиардеру Герману Хану. Все эти структуры участвуют в торгах не напрямую, а через свои дочерние структуры.



Сообщается, что все поступившие заявки приняты. У участников конкурса есть 45 дней, чтобы доработать документы.

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