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Каменский район стал лидером в Свердловской области по числу крупных аварий на сетях тепло- и водоснабжения
23 апрель 2018 (16:02)
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В текущем отопительном сезоне на Среднем Урале наибольшее число аварий с прекращением тепло- и водоснабжения на срок более суток произошло в Каменском районе. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.
«Лидером по числу аварий стал Каменский район. Там 13 случаев технологических нарушений. Однако губернатор Свердловской области принял решение выделить адресно на подготовку сетей тепло- и водоснабжения в Каменском районе 50 млн руб. Второе и третье места делят Дегтярск и Сысерть: там по 9 нарушений, по ним также принимаются меры», — рассказал И. Чикризов.
По его словам, 45% всех аварий произошли в феврале и марте, что было связано с внезапными изменениями погодных условий, наблюдавшимися в этот период. При этом в целом по региону количество аварий с прекращением тепло- и водоснабжения на срок более суток снизилось к уровню прошлого года на 20%.
«Лидером по числу аварий стал Каменский район. Там 13 случаев технологических нарушений. Однако губернатор Свердловской области принял решение выделить адресно на подготовку сетей тепло- и водоснабжения в Каменском районе 50 млн руб. Второе и третье места делят Дегтярск и Сысерть: там по 9 нарушений, по ним также принимаются меры», — рассказал И. Чикризов.
По его словам, 45% всех аварий произошли в феврале и марте, что было связано с внезапными изменениями погодных условий, наблюдавшимися в этот период. При этом в целом по региону количество аварий с прекращением тепло- и водоснабжения на срок более суток снизилось к уровню прошлого года на 20%.
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