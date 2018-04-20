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В России отзывают почти 25 тыс. автомобилей Mercedes-Benz из-за проблем с подушками безопасности

УрБК, Москва, 20.04.2018. АО «Мерседес-Бенц РУС», являющееся официальным представителем Mercedes на российском рынке, отзывает 24 тыс. 763 транспортных средства марки Mercedes-Benz (А-/В-/С-/ класса и CLA, GLA, GLC-классов). Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2014 года по 2017 год. Причиной является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.



На транспортных средствах будет выполнена проверка и при необходимости доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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