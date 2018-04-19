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Свердловское УФАС выдало предупреждение компании «Т Плюс»
19 апрель 2018 (17:35)
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выдало предупреждение ПАО «Т Плюс» из-за подозрения в нарушении закона о защите конкуренции.
Как сообщает пресс-служба Свердловского УФАС, УК «РЭМП Железнодорожного района» направило поставщику тепла заявку о подключении жилого дома к системам отопления и горячего водоснабжения. В ответ на нее ПАО «Т Плюс» направило проект договора, условия которого предназначались для других объектов ресурсоснабжения.
С позиции антимонопольного органа, подобные действия не предусмотрены в утвержденных правилах заключения договоров снабжения коммунальными ресурсами или действующим законодательством.
«На основании изложенного, Свердловское УФАС России выдало ПАО «Т Плюс» предупреждение о необходимости принятия всех мер путем исключения из проекта договора теплоснабжения и поставки горячей воды с ООО УК «РЭМП Железнодорожного района» объектов, не указанных в заявке, и приведения указанного договора в соответствие с нормами действующего законодательства», ― сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС.
Как сообщает пресс-служба Свердловского УФАС, УК «РЭМП Железнодорожного района» направило поставщику тепла заявку о подключении жилого дома к системам отопления и горячего водоснабжения. В ответ на нее ПАО «Т Плюс» направило проект договора, условия которого предназначались для других объектов ресурсоснабжения.
С позиции антимонопольного органа, подобные действия не предусмотрены в утвержденных правилах заключения договоров снабжения коммунальными ресурсами или действующим законодательством.
«На основании изложенного, Свердловское УФАС России выдало ПАО «Т Плюс» предупреждение о необходимости принятия всех мер путем исключения из проекта договора теплоснабжения и поставки горячей воды с ООО УК «РЭМП Железнодорожного района» объектов, не указанных в заявке, и приведения указанного договора в соответствие с нормами действующего законодательства», ― сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС.
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