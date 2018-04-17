Дайджест
Специалисты «МегаФона» рассказали, какие онлайн-страницы анализируют работодатели
17 апрель 2018 (17:34)
В поисках работы россияне больше доверяют интернету, чем помощи знакомых и родственников. По опросам ФОМ, более 54% работающих предпочитают искать вакансии в сети. Сами работодатели, по данным SuperJob, все чаще подбирают сотрудников в мобильных приложениях, а в каждой второй компании перед принятием решения специалисты изучают профили кандидатов в соцсетях. Какие онлайн-страницы анализируют уральские HR-менеджеры, выяснили связисты «МегаФона».
Чаще всего при подборе кадров рекрутеры смотрят аккаунты соискателей «Вконтакте». Соцсеть лидирует по количеству пользователей и является самой популярной среди абонентов «МегаФона» на Урале: 65% интернет-активных клиентов оператора заходят на m.vk.com ежедневно. Активнее других информацию в аккаунтах заполняют в Пермском крае. По данным связистов, объем трафика на одного абонента здесь выше, чем в Курганской или Челябинской областях.
HR-менеджеры не оставляют без внимания и профили кандидатов в Instagram. По данным оператора, загружать информацию здесь предпочитают свердловчане, тюменцы, жители Югры и Ямала. Учитываются и сведения, указанные в «Одноклассниках»: фото и видео чаще других сюда постят курганцы. Их догоняют югорчане, следом челябинцы и тюменцы.
«Мобильные приложения стали уже полноценным средством поиска сотрудников, а составление мнения о кандидате с учетом его активности и контента в соцсетях — один из ключевых HR-трендов. Чтобы в онлайн-пространстве заинтересовать работодателя, рекомендую соблюдать несколько правил», — отметила директор по персоналу «МегаФона» на Урале Ольга Бобылева.
Чаще всего при подборе кадров рекрутеры смотрят аккаунты соискателей «Вконтакте». Соцсеть лидирует по количеству пользователей и является самой популярной среди абонентов «МегаФона» на Урале: 65% интернет-активных клиентов оператора заходят на m.vk.com ежедневно. Активнее других информацию в аккаунтах заполняют в Пермском крае. По данным связистов, объем трафика на одного абонента здесь выше, чем в Курганской или Челябинской областях.
HR-менеджеры не оставляют без внимания и профили кандидатов в Instagram. По данным оператора, загружать информацию здесь предпочитают свердловчане, тюменцы, жители Югры и Ямала. Учитываются и сведения, указанные в «Одноклассниках»: фото и видео чаще других сюда постят курганцы. Их догоняют югорчане, следом челябинцы и тюменцы.
«Мобильные приложения стали уже полноценным средством поиска сотрудников, а составление мнения о кандидате с учетом его активности и контента в соцсетях — один из ключевых HR-трендов. Чтобы в онлайн-пространстве заинтересовать работодателя, рекомендую соблюдать несколько правил», — отметила директор по персоналу «МегаФона» на Урале Ольга Бобылева.
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