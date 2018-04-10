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Минобороны РФ рассмотрит предложение Группы ЧТПЗ о тиражировании опыта взаимодействия с воинской частью
10 апрель 2018 (15:04)
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны рассмотреть предложение председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова об организации прохождения обязательной военной службы по призыву выпускниками колледжей и техникумов, взаимодействующих с компанией, в регионах присутствия, сообщает пресс-служба компании.
«За пять лет реализации программы военную службу в поселке Горный Щит прошли 177 выпускников образовательной программы «Будущее Белой металлургии». В рядах российской армии они продолжают профессиональное развитие: изучают техническую литературу и английский язык, читают русскую и зарубежную классику. Благодаря партнерству компания сохраняет квалифицированные кадры, а демобилизованные солдаты строят свою карьеру на предприятиях Группы ЧТПЗ», — комментирует председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
В марте 2018 года на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина, посвященному развитию системе среднего профессионального образования, Андрей Комаров поднял вопрос о создании нормативной базы для тиражирования по стране опыта Группы ЧТПЗ по взаимодействию с подшефной воинской частью в поселке Горный Щит.
В 2012 году Группа ЧТПЗ заключила соглашение с министерством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками образовательной программы «Будущее Белой металлургии» военной службы в подшефной компании воинской части в поселке Горный Щит Свердловской области. В 2017 году 100% выпускников после демобилизации трудоустроились на предприятия Группы ЧТПЗ, позволив компании сохранить квалифицированные кадры.
В рамках государственно-частного партнерства Группа ЧТПЗ реализует корпоративную образовательную программу по подготовке высококвалифицированных рабочих «Будущее Белой металлургии» в Челябинской и Свердловской областях, а также образовательный проект «Колледж Будущего Татарстана» в Республике Татарстан.
«За пять лет реализации программы военную службу в поселке Горный Щит прошли 177 выпускников образовательной программы «Будущее Белой металлургии». В рядах российской армии они продолжают профессиональное развитие: изучают техническую литературу и английский язык, читают русскую и зарубежную классику. Благодаря партнерству компания сохраняет квалифицированные кадры, а демобилизованные солдаты строят свою карьеру на предприятиях Группы ЧТПЗ», — комментирует председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
В марте 2018 года на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина, посвященному развитию системе среднего профессионального образования, Андрей Комаров поднял вопрос о создании нормативной базы для тиражирования по стране опыта Группы ЧТПЗ по взаимодействию с подшефной воинской частью в поселке Горный Щит.
В 2012 году Группа ЧТПЗ заключила соглашение с министерством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками образовательной программы «Будущее Белой металлургии» военной службы в подшефной компании воинской части в поселке Горный Щит Свердловской области. В 2017 году 100% выпускников после демобилизации трудоустроились на предприятия Группы ЧТПЗ, позволив компании сохранить квалифицированные кадры.
В рамках государственно-частного партнерства Группа ЧТПЗ реализует корпоративную образовательную программу по подготовке высококвалифицированных рабочих «Будущее Белой металлургии» в Челябинской и Свердловской областях, а также образовательный проект «Колледж Будущего Татарстана» в Республике Татарстан.
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