Новости дня

Минобороны РФ рассмотрит предложение Группы ЧТПЗ о тиражировании опыта взаимодействия с воинской частью

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2018. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны рассмотреть предложение председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова об организации прохождения обязательной военной службы по призыву выпускниками колледжей и техникумов, взаимодействующих с компанией, в регионах присутствия, сообщает пресс-служба компании.



«За пять лет реализации программы военную службу в поселке Горный Щит прошли 177 выпускников образовательной программы «Будущее Белой металлургии». В рядах российской армии они продолжают профессиональное развитие: изучают техническую литературу и английский язык, читают русскую и зарубежную классику. Благодаря партнерству компания сохраняет квалифицированные кадры, а демобилизованные солдаты строят свою карьеру на предприятиях Группы ЧТПЗ», — комментирует председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.



В марте 2018 года на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина, посвященному развитию системе среднего профессионального образования, Андрей Комаров поднял вопрос о создании нормативной базы для тиражирования по стране опыта Группы ЧТПЗ по взаимодействию с подшефной воинской частью в поселке Горный Щит.



В 2012 году Группа ЧТПЗ заключила соглашение с министерством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками образовательной программы «Будущее Белой металлургии» военной службы в подшефной компании воинской части в поселке Горный Щит Свердловской области. В 2017 году 100% выпускников после демобилизации трудоустроились на предприятия Группы ЧТПЗ, позволив компании сохранить квалифицированные кадры.



В рамках государственно-частного партнерства Группа ЧТПЗ реализует корпоративную образовательную программу по подготовке высококвалифицированных рабочих «Будущее Белой металлургии» в Челябинской и Свердловской областях, а также образовательный проект «Колледж Будущего Татарстана» в Республике Татарстан.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: