Обманутые дольщики Арамили возобновили протестные акции в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Обманутые дольщики пяти долгостроев в Арамильском городском округе возобновили акции протеста в Екатеринбурге.Напомним, дольщики недостроенных жилых комплексов в Арамильском ГО, пострадавшие от действий ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент» и ООО «Лоджик-Девелопмент», 16-17 января 2018 года провели одиночные пикеты в центре Екатеринбурга. Граждане требовали исполнения обещаний властей о скорейшей достройке их жилья. Представители минстроя области и нового застройщика ГК «ТЭН» заверили участников долевого строительства, что работы возобновятся. На время протестные акции были прекращены.В среду, 4 апреля 2018 года, дольщица из Арамили Анастасия Парамонова устроила пикет возле здания правительства Свердловской области на улице Бориса Ельцина.«Нас просили не выходить на пикеты перед Новым годом. Говорили, что будет подписан большой инвестиционный договор между правительством Свердловской области и ГК «ТЭН» о выделении застройщику участка. Документы планировалось подписать до конца 2017 года. Но затем сроки перенесли на май. Сейчас есть только соглашение о намерении», — сказала А. Парамонова.По ее словам, ГК «ТЭН» ранее обещала зайти с 1 февраля на все недостроенные объекты в муниципалитете. По факту работы ведутся только на стройке на улице Текстильщиков, 6. Здесь дом находился в высокой степени готовности. Дольщики этого объекта не имели статуса «обманутых», поскольку сроки сдачи дома только подходят. На объектах, которые были запланированы к сдаче в I квартале 2016 года, строительство не возобновлено.«ГК «ТЭН» нам говорила, что у них много мощностей, и они смогут зайти на все объекты. Но на нашем строительстве по улице Светлая 8/3 застройщик растянул сроки на восемь месяцев и даже их не соблюдает. Доходит до смешного. Минстрой Свердловской области даже не знает, где долгострои находятся. Они утверждают, что стройки возобновились, и показывают нам фотографии не наших объектов», — утверждает дольщица.