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Обманутые дольщики Арамили возобновили протестные акции в Екатеринбурге

4 апрель 2018 (12:20)

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Обманутые дольщики пяти долгостроев в Арамильском городском округе возобновили акции протеста в Екатеринбурге.

Напомним, дольщики недостроенных жилых комплексов в Арамильском ГО, пострадавшие от действий ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент» и ООО «Лоджик-Девелопмент», 16-17 января 2018 года провели одиночные пикеты в центре Екатеринбурга. Граждане требовали исполнения обещаний властей о скорейшей достройке их жилья. Представители минстроя области и нового застройщика ГК «ТЭН» заверили участников долевого строительства, что работы возобновятся. На время протестные акции были прекращены.

В среду, 4 апреля 2018 года, дольщица из Арамили Анастасия Парамонова устроила пикет возле здания правительства Свердловской области на улице Бориса Ельцина.

Обманутые дольщики Арамили возобновили протестные акции в Екатеринбурге

«Нас просили не выходить на пикеты перед Новым годом. Говорили, что будет подписан большой инвестиционный договор между правительством Свердловской области и ГК «ТЭН» о выделении застройщику участка. Документы планировалось подписать до конца 2017 года. Но затем сроки перенесли на май. Сейчас есть только соглашение о намерении», — сказала А. Парамонова.

По ее словам, ГК «ТЭН» ранее обещала зайти с 1 февраля на все недостроенные объекты в муниципалитете. По факту работы ведутся только на стройке на улице Текстильщиков, 6. Здесь дом находился в высокой степени готовности. Дольщики этого объекта не имели статуса «обманутых», поскольку сроки сдачи дома только подходят. На объектах, которые были запланированы к сдаче в I квартале 2016 года, строительство не возобновлено.

Обманутые дольщики Арамили возобновили протестные акции в Екатеринбурге

«ГК «ТЭН» нам говорила, что у них много мощностей, и они смогут зайти на все объекты. Но на нашем строительстве по улице Светлая 8/3 застройщик растянул сроки на восемь месяцев и даже их не соблюдает. Доходит до смешного. Минстрой Свердловской области даже не знает, где долгострои находятся. Они утверждают, что стройки возобновились, и показывают нам фотографии не наших объектов», — утверждает дольщица.

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