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Правительство РФ планирует ужесточить требования к зарубежным интернет-магазинам

2 апрель 2018 (13:03)

УрБК, Москва, 02.04.2018. Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов поручил представить предложения, как не допустить на российский рынок опасные для жизни и здоровья потребителей детские товары. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что тема ужесточения торговли детскими товарами через интернет обсуждалась на совещании кабмина под руководством Шувалова в середине марта. Проработкой вопроса займется министерство экономического развития и Федеральная таможенная служба.

«Речь идет в первую очередь о детских товарах из иностранных интернет-магазинов. Это может привести к сворачиванию рынка объемом 50-80 млрд руб. ежегодно», — отмечает издание.

В протоколе совещания отмечается, что целью поручения является проработка и представление в кабмин предложения о применении законодательства в сфере защиты прав потребителя.

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