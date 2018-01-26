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Правительство РФ предлагает разрешить УК не уведомлять о начале деятельности по управлению домами

УрБК, Москва, 26.01.2018. Правительство РФ приняло решение одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 20 Жилищного кодекса РФ» и внести его в Госдуму. Об этом говорится на сайте кабмина.



«Законопроектом предлагается исключить из числа субъектов, которые обязаны предоставлять уведомления о начале деятельности по управлению многоквартирным домом, управляющие компании, поскольку в отношении них проводится лицензионный контроль. Таким образом, уведомлять о начале деятельности должны будут товарищества собственников жилья, жилищные и другие специализированные потребительские кооперативы», — говорится в сообщении.



Отметим, что 25 декабря 2017 года законопроект одобрила комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.

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