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Газовые баллоны появились в доме на улице Пионеров за день до взрыва

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Квартира в доме на улице Пионеров в Екатеринбурге, где произошел взрыв, считалась неблагополучной, сообщает пресс-служба управляющей компании «Урал-СТ», которая обслуживает пострадавшее здание.



«Ранее управляющая компания уже выдавала предписание собственникам очистить коридор от лишних предметов и мусора. Однако жильцы его проигнорировали. В итоге 11 января 2018 года в секции произошел пожар. После ЧП управляющая компания вновь потребовала от собственников очистить место общего пользования от хлама. Никаких действий не последовало, поэтому 12 января сотрудники УК сами вывезли мусор из секции», — рассказала руководитель УК «Урал-СТ» Оксана Емельченко.



По ее словам, баллоны появились в коридоре за день до взрыва. Опасные предметы привез один из гостей собственника квартиры. Полноценный ремонт в доме после произошедшего будет проведен после окончания расследования. До середины сегодняшнего дня глава УК «Урал-СТ» пообещала заменить выбитые в здании окна.



Взрыв в жилом 9-этажном доме на улице Пионеров произошел в ночь с 24 на 25 января 2018 года. В настоящее время по факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

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