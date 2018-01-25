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Состояние здоровья Ассанжа вызвало опасение у врачей

Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который живет в посольстве Эквадора в Лондоне пять с половиной лет, вызвало опасение у врачей, передает портал «Лента.ру».



После обследования журналиста медики заявили, что затворничество плохо влияет на его организм и психику, сообщает The Guardian.



Доктора Сондра Кросби (Sondra Crosby) из США и Брок Чишолм (Brock Chisholm) из Великобритании осматривали Ассанжа около 20 часов в течение трех дней в октябре 2017 года. В среду, 24 января, они рассказали газете, что основатель WikiLeaks явно лишен человеческого права на получение медицинской помощи.



«Наше исследование показывает, что он не имел доступа к солнечному свету, нормальной вентиляции и внешнему пространству пять с половиной лет. Это привело к значительным физиологическим и психологическим последствиям», — отметила Кросби. Она пояснила, что затворничество Ассанжа может стать причиной тяжелых приступов тревоги, патологического уровня стресса, диссоциаций, депрессий, суицидальных мыслей и хронических болей.

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