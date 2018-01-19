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В Екатеринбурге 21 января пройдет групповой пикет граждан, пострадавших от действий застройщиков

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. В Екатеринбурге на территории городского парка по улице Чкалова 21 января 2018 года с 15.00 до 16.00 пройдет групповой пикет обманутых дольщиков и пайщиков, а также остальных граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.



Как пояснили инициаторы акции, в мероприятии примут участие порядка 50 человек. Среди них дольщики ЖК «Щербакова, 20», ЖК «Кольцовский дворик», а также граждане, пострадавшие от действий застройщика Владимира Воробьева, незаконно возводившего многоквартирные дома на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).



«Что касается ЖК «Щербакова, 20», власти вместо достройки предпочитают оттягивать решение вопроса и принуждают дольщиков переезжать в жилье для бюджетников, находящееся в криминальном районе, и качество которого оставляет желать лучшего. Некоторых пострадавших от застройщика Воробьева правительство региона отказывается включать в реестр пострадавших граждан. ЖК «Кольцовский дворик» — очередной потенциальный застройщик, но люди уже не доверяют властям, так как в 2017 году им говорили, что застройщик вот-вот зайдет на объект, но этого так и не произошло», — рассказали обманутые граждане.

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