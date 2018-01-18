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Обманутые дольщики Арамили решили приостановить протесты до 1 февраля
18 январь 2018 (17:13)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. Обманутые дольщики пяти долгостроев Арамильского ГО приняли решение прекратить организацию протестных акций до 1 февраля 2018 года.
Напомним, покупатели квартир в недостроенных жилых комплексах «Новый свет», «Ясный», «Фортуна», «Светлый 8/3» и «Светлый 12» в Арамильском ГО, пострадавшие от действий ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент» и ООО «Лоджик-Девелопмент», 16-18 января 2018 года провели одиночные пикеты в центре Екатеринбурга. Граждане требовали исполнения обещаний властей о заключении соглашения с новым инвестором, ГК «ТЭН», и скорейшей достройке их жилья.
«Сегодня дольщица Светлого, 8, подойдя к месту пикета с маленьким ребенком, буквально не успела развернуть плакат, как к ней подошла делегация, состоявшая из представителей власти и ГК «ТЭН». Они заверили, что соглашение о намерении по достройке всех проблемных объектов Арамильского ГО и г. Арамили уже согласовано сторонами и будет подписано губернатором Евгением Куйвашевым до 25.01.2018, а также обратились с просьбой приостановить акцию из одиночных пикетов. Представитель ГК «ТЭН» уверенно сообщил, что стройка проблемных домов начнется 01.02.2018 одновременно на всех объектах», — рассказали представители обманутых граждан.
В связи с этим дольщики решили в очередной раз проявить лояльность к органам власти и прекратить пикетирование. Впрочем, они пояснили, что если обещания не будут выполнены, граждане готовы выйти на митинг и начать голодовку.
Напомним, покупатели квартир в недостроенных жилых комплексах «Новый свет», «Ясный», «Фортуна», «Светлый 8/3» и «Светлый 12» в Арамильском ГО, пострадавшие от действий ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент» и ООО «Лоджик-Девелопмент», 16-18 января 2018 года провели одиночные пикеты в центре Екатеринбурга. Граждане требовали исполнения обещаний властей о заключении соглашения с новым инвестором, ГК «ТЭН», и скорейшей достройке их жилья.
«Сегодня дольщица Светлого, 8, подойдя к месту пикета с маленьким ребенком, буквально не успела развернуть плакат, как к ней подошла делегация, состоявшая из представителей власти и ГК «ТЭН». Они заверили, что соглашение о намерении по достройке всех проблемных объектов Арамильского ГО и г. Арамили уже согласовано сторонами и будет подписано губернатором Евгением Куйвашевым до 25.01.2018, а также обратились с просьбой приостановить акцию из одиночных пикетов. Представитель ГК «ТЭН» уверенно сообщил, что стройка проблемных домов начнется 01.02.2018 одновременно на всех объектах», — рассказали представители обманутых граждан.
В связи с этим дольщики решили в очередной раз проявить лояльность к органам власти и прекратить пикетирование. Впрочем, они пояснили, что если обещания не будут выполнены, граждане готовы выйти на митинг и начать голодовку.
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