Полям не хватает снега

Первая половина зимы в Свердловской области в этом сезоне выдалась малоснежной, что может повлиять на посевную кампанию и урожай в целом. При этом из-за рекордного урожая в прошлом году цены на зерновые до сих пор остаются крайне низкими, из-за чего некоторые сельхозпроизводители задумываются о сокращении посевных площадей. В совокупности эти факторы могут привести к значительному сокращению урожая зерновых в этом году.По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ноябре-декабре на территории Свердловской области наблюдалась необычно теплая погода с дефицитом осадков. По большей части, осадков было меньше нормы на 20-60%. Лишь по отдельным районам, преимущественно по югу, их выпало около нормы.«В результате накопление снега на полях области происходило медленно. Кроме того, в ноябре наблюдалось неоднократное его разрушение. Формирование снежного покрова происходило в основном за счет осадков первой декады декабря. Небольшие осадки прошли также в конце декабря и 8-9 января, но они существенно картину не изменили», — рассказала УрБК начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк.Снегосъемка, проведенная 10 января, показала, что средняя высота снега в поле по большинству районов составляла 20-25 см — на 2-9 см меньше нормы. Особую обеспокоенность вызывает ситуация в Горнозаводском округе, где высота снега составляла 11-18 см — на 10-20 см меньше нормы. Аналогичная ситуация наблюдалась в отдельных северных и восточных районах. На крайнем севере и местами на юго-западе высота снега была 30-40 см, это около нормы.Единственное, что спасло озимые культуры от вымерзания при недостаточных снежных покровах — относительно теплая температура. Так, в этом году практически не было морозных дней.«Средняя температура воздуха за ноябрь, декабрь, а также первую десятидневку января у нас была выше нормы на 3-4 градуса, а на севере — даже на 5-7 градусов. Поэтому перезимовка озимых посевов проходила при удовлетворительных условиях, несмотря на то, что снежный покров недостаточно высокий. По нашим расчетам, наблюдавшиеся кратковременные понижения температуры воздуха опасности для озимых посевов не представляли», — добавила Людмила Саваринюк.При этом дефицит осадков в регионе сохранится до конца января, но температура понизится до -18…-23 градусов днем и -22…-27 ночью. Пока прогноза на февраль нет, но если он тоже выдастся малоснежным, то аграриям придется боронить почву, чтобы сохранить влагу к посевной.«Во второй половине января также ожидается дефицит осадков и довольно морозная погода. В отдельные дни возможен небольшой снег. Далее прогноз будет уточняться. Учитывая уже сложившуюся ситуацию, наверное, следует задуматься о снегозадержании и о сохранении влаги. Более точные прогнозы о запасах влаги в почве к началу весны и о состоянии озимых посевов будут составляться в конце февраля», — отметила начальник отдела агрометеорологии.«Я думаю, что зима еще восполнит свое. Она терпит-терпит, а потом может за два дня столько насыпать, что разгребать замучаемся. Если что — раньше выйдем в поля, закрывать влагу будем боронованием», — прокомментировал председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.Вместе с тем из-за рекордного урожая зерновых в прошлом году цены на продукцию до сих пор остаются ниже себестоимости. По некоторым оценкам, запаса зерновых в стране хватит еще на будущий год. В итоге многие сельхозпроизводители сократят посевные площади в этом году, считает директор в ГК «Частная пекарня «На Вишневой» Анатолий Павлов.«Абсолютно уверен в том, что посевные площади будут уменьшены», — сообщил он корреспонденту УрБК.Владимир Шашкин отмечает, что такой значительный переизбыток зерна — следствие недостаточного госрегулирования в сфере АПК.«Тут недостаток, по-моему, государственного регулирования. В принципе, был бы крупнорогатый скот, мы бы все это съели. Переизбыток зерна идет из-за недостатка животных. Сейчас самое благое время для увеличения поголовья скота, потому что корма в этом году дешевые», — рассказал председатель Союза фермеров Свердловской области.По его словам, вряд ли аграрии сократят посевные площади. Однако вместо этого они могут засеять поля другими культурами.Напомним, что Свердловская область относится к зоне рискованного земледелия из-за нестабильной погоды. Но в этом году помимо метеоусловий сельхозпроизводителям придется учитывать еще и рыночные риски.