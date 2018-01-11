Коварный МРОТ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысят до уровня прожиточного минимума быстрее, чем это планировалось изначально. Два социально-экономических показателя будут приравнены с 1 мая 2018 года. Ранее предполагалось, что это произойдет с 1 января 2019 года. По мнению экспертов, нововведения приведут к росту финансовой нагрузки на предприятия малого бизнеса, которые из-за сложной экономической ситуации вынуждены платить своим сотрудникам минимальную зарплату.Отметим, что в настоящее время МРОТ в России составляет 9 тыс. 489 руб., прожиточный минимум — более 11 тыс. руб.«Позитивная динамика российской экономики сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем. Повышение минимальной зарплаты коснется примерно 4 млн человек, в том числе госслужащих, работников малых предприятий, а также работающих пенсионеров», — заявил Владимир Путин.В Свердловской области процесс повышения МРОТ до прожиточного минимума проходит намного быстрее, чем в среднем по России. Согласно трехстороннему соглашению между региональным правительством, областной федерацией профсоюзов и Свердловским союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП), минимальная зарплата на Среднем Урале должна быть на 15% выше федерального МРОТ.В последний раз этот документ продлили 1 октября 2017 года. Тогда региональный МРОТ повысили до 9 тыс. 217 руб. (показатель включает 15%-ую прибавку). Федеральная минимальная зарплата на тот момент составляла 7 тыс. 800 руб.С 1 января 2018 года среднероссийский МРОТ повысили до 9 тыс. 489 руб. Соответственно, в Свердловской области, если исходить из того, что предприятия исполняют трехстороннее соглашение, «минималка» с нового года должна была вырасти до 10 тыс. 912 руб. (плюс 18,4% по отношению к октябрю 2017 года). Это практически соответствует уровню прожиточного минимума.Стремительное повышение минимальной зарплаты является серьезной проблемой для развития предпринимательства в Свердловской области.«Если говорить откровенно, то у нас практически весь малый бизнес платит МРОТ, особенно в последние два года. Это связано с тем, что других возможностей выдерживать фискальную нагрузку у предприятий нет. Сейчас многие компании не готовы выполнять новые законодательные требования. К чему это приведет? Безусловно, некоторые предприятия будут бороться за выживание. Однако из-за низкой доходности бизнеса остаться на плаву достаточно трудно. На мой взгляд, многие будут бросать существующие предприятия и регистрировать новые», — полагает президент Фонда развития предпринимательства Свердловской области Владимир Лобок.По его мнению, некоторые компании из-за увеличения финансовой нагрузки будут вынуждены уйти в «тень».«Резкое повышение МРОТ — это как гром среди ясного неба для Свердловской области, а также для других российских регионов, где применяется региональный коэффициент. Сейчас уральский бизнес вынужден платить не менее 10 тыс. 912 руб.», — рассказал В. Лобок.Независимый финансовый аналитик Константин Селянин также считает, что повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума негативно повлияет на развитие предпринимательства в регионе.«Декларируемая цель — повышение доходов населения. Однако вряд ли она будет достигнута. Во-первых, у меня есть большие сомнения, что цифры прожиточного минимума соответствуют действительности. Хотелось бы посмотреть, как авторы этих расчетов на него бы прожили. Во-вторых, это решение создаст дополнительную нагрузку на малый и средний бизнес. Далеко не у всех предприятий сейчас есть деньги на выплату повышенной зарплаты. Компаний, которые платят своим сотрудникам МРОТ, достаточно много», — сообщил Константин Селянин.Как отмечают эксперты, МРОТ напрямую влияет на сумму отчислений в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Чем меньше предприятие, тем больше у него расходы на выплату налогов и зарплаты. В текущей экономической ситуации далеко не все компании смогут выполнить новые законодательные требования.