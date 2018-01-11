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В Екатеринбурге суд приговорил похитителей девяти автомобилей Hyundai Solaris к 5,5 годам заключения
11 январь 2018 (09:46)
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении похитителей девяти автомобилей Hyundai Solaris Константина Пьянкова и Максима Машенцева, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По материалам суда, с марта по май 2017 года жители Первоуральска Константин Пьянков и Максим Машенцев, ранее неоднократно судимые, с помощью специального оборудования для взлома запирающих устройств и запуска двигателей похитили в Екатеринбурге и Ревде девять автомобилей марки Hyundai Solaris.
«Примечательно, что похищали они только автомобили данной марки. Материальный ущерб девяти потерпевших от преступной деятельности подсудимых составил свыше 4,4 млн руб.», — комментируют в пресс-службе прокуратуры.
Заявленные потерпевшими гражданские иски удовлетворены. После задержания угонщиков полиция нашла восемь из девяти похищенных автомобилей.
Мужчины признаны виновными по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Суд приговорил каждого из них к 5,5 годам заключения в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
По материалам суда, с марта по май 2017 года жители Первоуральска Константин Пьянков и Максим Машенцев, ранее неоднократно судимые, с помощью специального оборудования для взлома запирающих устройств и запуска двигателей похитили в Екатеринбурге и Ревде девять автомобилей марки Hyundai Solaris.
«Примечательно, что похищали они только автомобили данной марки. Материальный ущерб девяти потерпевших от преступной деятельности подсудимых составил свыше 4,4 млн руб.», — комментируют в пресс-службе прокуратуры.
Заявленные потерпевшими гражданские иски удовлетворены. После задержания угонщиков полиция нашла восемь из девяти похищенных автомобилей.
Мужчины признаны виновными по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Суд приговорил каждого из них к 5,5 годам заключения в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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