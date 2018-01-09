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При поддержке Группы ЧТПЗ в Озерске проходят рождественские мероприятия благотворительной программы «Росток»

В Озерске проходят рождественские мероприятия благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Праздничная программа, посвященная Рождеству Христова, продлится до 19 января.



Рождественские мероприятия пройдут в парке культуры и отдыха, библиотеках Озерска, а также в храме Покрова Пресвятой Богородицы. В программе запланированы: костюмированная новогодняя кавалькада, поздравление детей от Деда Мороза и Снегурочки, новогодние сюрпризы, занимательные игры и конкурсы для самых маленьких.



Одним из основных рождественских событий стал праздничный концерт «Рождество в Нашем доме», который состоялся 7 января в Озерском театре драмы и комедии. В концертной программе приняли участие: оркестр баянистов-аккорденистов, образцовый коллектив «Аюшка», ансамбль народного танца «Купава», детский оркестр русских народных инструментов, солистки образцового коллектива ансамбля эстрадной песни «Шоу-класс», а также ученики детских музыкальных школ.



«Благодаря благотворительным проектам у детей из социально незащищенных слоев населения есть возможность приобщиться к творчеству, получить внимание и заботу взрослых. Одним из приоритетных направлений благотворительной деятельности Группы ЧТПЗ является содействие духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, возрождение традиций и веры», — комментирует руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.



Специально для озерчан Группа ЧТПЗ подготовила более 1 тыс. подарков, которые получат все участники и зрители рождественских мероприятий.



Храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 2012 году при активном участии Андрея Комарова, стал первым храмом в Озерске. Сегодня это — центр духовной жизни озерчан. С 2017 года совместно с приходом храма Группа ЧТПЗ реализует благотворительную программу «Росток», направленную на нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения.

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