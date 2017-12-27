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С 2018 года аптеки обяжут платить взносы на ОМС по полной ставке
27 декабрь 2017 (10:27)
УрБК, Москва, 27.12.2017. С 2018 года аптеки перейдут на оплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) за своих сотрудников по полной ставке — 5,1% от заработной платы. Соответствующий закон Госдума приняла в конце 2017 года.
Помимо аптек изменения коснутся благотворительных организаций и других компаний, которые раньше платили взносы по льготной ставке 4%.
Сейчас федеральный бюджет компенсирует Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) «выпадающие доходы» (средства, которые не поступают в фонд из-за льготной ставки по взносу). Из-за отмены льгот суммы постепенно будут снижаться. Как пишет журнал Vademecum со ссылкой на зампредседателя ФОМС Ирину Соколову, в 2018 году фонд получит из бюджета 32 млрд руб., в 2020-м — 6 млрд руб.
«И так как многие перейдут на полный тариф, в 2020 году ФОМС от государства получит только 6 млрд руб.», — рассказала И. Соколова.
Общий доход ФОМС в 2018 году составит чуть более 1,8 трлн руб., расходы запланированы в размере 1,9 млрд руб. При этом около 94% (1,87 трлн руб.) своего бюджета ФОМС перераспределяет между регионами, деньги идут на выполнение базовой программы обязательного медицинского страхования, отметила зампредседателя фонда.
Помимо аптек изменения коснутся благотворительных организаций и других компаний, которые раньше платили взносы по льготной ставке 4%.
Сейчас федеральный бюджет компенсирует Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) «выпадающие доходы» (средства, которые не поступают в фонд из-за льготной ставки по взносу). Из-за отмены льгот суммы постепенно будут снижаться. Как пишет журнал Vademecum со ссылкой на зампредседателя ФОМС Ирину Соколову, в 2018 году фонд получит из бюджета 32 млрд руб., в 2020-м — 6 млрд руб.
«И так как многие перейдут на полный тариф, в 2020 году ФОМС от государства получит только 6 млрд руб.», — рассказала И. Соколова.
Общий доход ФОМС в 2018 году составит чуть более 1,8 трлн руб., расходы запланированы в размере 1,9 млрд руб. При этом около 94% (1,87 трлн руб.) своего бюджета ФОМС перераспределяет между регионами, деньги идут на выполнение базовой программы обязательного медицинского страхования, отметила зампредседателя фонда.
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