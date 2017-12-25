Город-на-грязи

Сегодня в столице Среднего Урала ученые и представители администрации города назвали основные источники грязи. Однако в методах борьбы за чистоту улиц специалисты и чиновники разошлись. Исследователи полагают, что для улучшения ситуации следует подключать в первую очередь сам муниципалитет, предпринимателей и управляющие компании. Власти города, однако, посчитали, что они прекрасно справляются со своими обязанностями в рамках своего финансирования. Ответственность же за чистоту чиновники полностью переложили на самих жителей.Исследованием причин появления грязи в Екатеринбурге занимался Институт промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук. Это учреждение выиграло в прошлом году соответствующий тендер. На сбор данных и их изучение было потрачено около 1,8 млн руб. (примерно по 150 тыс. руб. в месяц). Исследование носило точечный характер. Специалисты выбрали шесть участков в различных районах города (критерии отбора уточнены не были) и взяли образцы грунта со дворов, прилегающих улиц, газонов.Почву изымали при каждой смене времени года на улицах Родонитовой, Машиностроителей, маршала Жукова, Краснолесья и Смазчиков.Полученные результаты удивили в первую очередь представителей администрации Екатеринбурга, которые ранее неоднократно называли основным источником грязи парковку на газонах. Однако анализ проб в Институте промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук показал, что грязевой осадок на 75% состоит из минеральных веществ. Органические вещества (грязь с газонов) составили 20%.Как пояснил директор Института Илья Ярмошенко большую часть грязи составил строительный мусор. Он составляет первый слой почвы дворов и улиц.«В городе нет естественных грунтов. Город весь состоит из техногенных ландшафтов. Фактически грунт состоит из строительного мусора, и сверху газон или асфальт. Как только повреждается асфальт, начинается снос грунта под воздействием автомобилей. На наш взгляд, это все строительный материал, строительный мусор», — сказал И. Ярмошенко.Конкретной причины распространения грязи ученые назвать не смогли. По мнению исследователей, здесь играет роль совокупность нескольких факторов: плохая уборка дворов, земляные раскопки, несанкционированные парковки, не имеющие твердого покрытия, климатические особенности, разрушающие асфальт, и даже ветер, который разносит пыль по городу. И. Ярмошенко при этом отметил, что автомобили меньше всего виноваты в вывозе грязи из дворов.Также авторы материала указали, что как таковых газонов в Екатеринбурге нет. Под ними сегодня подразумеваются дикорастущие травы на плохо оборудованных площадках. Кроме того, сотрудники РАН рекомендовали отказаться от посыпки тротуаров мелкофракционным щебнем, поскольку он попадает на газоны, откуда уже вымывается на улицы.Об уровне загрязнения Екатеринбурга можно судить из расчетов сотрудников Института. По их оценке, общий объем грязи во всем городе составляет 400 тыс. т. В пересчете на каждого жителя муниципалитета, по словам И. Яромошенко, получается отдельно 80 кг пыли и еще 190 кг грязи.По итогам своей работы ученые составили целый список рекомендаций для администрации Екатеринбурга. В частности, предлагается изменить регламент проведения земляных работ, уборки улиц, соблюдать правила работы с противогололедными материалами, а также допускать к строительным работам только тех застройщиков, кто оставляет после себя минимальный объем мусора. Кроме того, специалисты посоветовали изменить состав дорожного покрытия с учетом климатических особенностей Урала и температурных перепадов.Однако в администрации Екатеринбурга восприняли только те рекомендации, которые касаются жителей Екатеринбурга и застройщиков. Власти города продолжают настаивать на том, что основными разносчиками грязи являются автомобилисты.«Много звучало о газонах, но весь износ шин — это органика и выхлоп — тоже органика. Содержание газонов в городе с нашими климатическими особенностями — занятие хлопотное, и очень мало специалистов. Наиболее загрязнены дворовые пространства. То, что возложено на администрацию, выполняется. Остальное возложено на нас. Никуда не деться, каждому из нас придется принимать в этом участие», — заявил после доклада ученого председатель Екатеринбургской городской думы — глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.Идею с пересмотром состава асфальта или приведения газонов в нормальный вид в администрации города посчитали слишком дорогой. Более того, председатель комитета по экологии и природопользованию горадминистрации Егор Свалов признал, что на уборку Екатеринбурга тратится в два раза меньше средств, чем необходимо (ежегодно из бюджета выделяют 1,2 млрд руб.).По итогам исследования администрация Екатеринбурга планирует составить собственную стратегию борьбы с грязью. Однако, исходя из сегодняшних заявлений чиновников, можно предположить, что этот план затронет как автомобилистов, так и жителей дворов, которые будут обозначены как источник загрязнения.