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Александр Ханин получил благодарность за помощь в организации турнира по хоккею с мячом «Плетеный мяч-2017»
22 декабрь 2017 (17:08)
Руководство МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» города Первоуральска направило благодарственное письмо начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александру Ханину.
«Уважаемый Александр Алексеевич! Администрация «Центра дополнительного образования» выражает благодарность ОАО «Первоуральский новотрубный завод» за оказанную финансовую поддержку в организации и проведении чемпионата по хоккею с мячом «Плетеный мяч-2017». Уверены в Вашей дальнейшей заинтересованности в развитии здорового образа жизни и массового спорта среди детей и молодежи Первоуральска», — говорится в благодарственном письме, которое подписала директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» Татьяна Гречина.
«Уважаемый Александр Алексеевич! Администрация «Центра дополнительного образования» выражает благодарность ОАО «Первоуральский новотрубный завод» за оказанную финансовую поддержку в организации и проведении чемпионата по хоккею с мячом «Плетеный мяч-2017». Уверены в Вашей дальнейшей заинтересованности в развитии здорового образа жизни и массового спорта среди детей и молодежи Первоуральска», — говорится в благодарственном письме, которое подписала директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» Татьяна Гречина.
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