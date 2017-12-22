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Суд в Екатеринбурге добавил застройщику Владимиру Воробьеву полгода лишения свободы
22 декабрь 2017 (12:32)
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес решение после повторного рассмотрения уголовного дела в отношении застройщика Владимира Воробьева. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Застройщика признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности и легализации средств, полученных преступным путем. Как установлено в суде, В. Воробьев привлек средства граждан для строительства многоквартирных домов в кварталах улиц Стачек — Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Войкова; Ломоносова — Ярославской — Новаторов. Постройки были возведены на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Затем объекты были незаконно подключены к коммунальным сетям.
«Таким образом, людям был причинен ущерб на сумму порядка 149 млн руб. После вынесения судом решения о сносе пяти незаконно возведенных многоквартирных домов фигурант продал в них жилые помещения, заключив договоры денежных процентных займов. Часть денежных средств, полученных незаконных путем, он, по сведениям следствия, легализовал, купив жилые дома и земельные участки в Екатеринбурге», — сказал Валерий Горелых.
В суде также было учтено, что в феврале 2017 года В. Воробьев был приговорен к 6 годам лишения свободы за мошенничество и один факт легализации преступного дохода. По решению Орджоникидзевского районного суда города общий срок лишения свободы для застройщика составил 6 лет и 6 месяцев.
В первом рассмотрении этого же дела районный суд признал В. Воробьева невиновным в незаконной предпринимательской деятельности и легализации средств, полученных преступным путем. Свердловский облсуд отменил этот приговор.
Застройщика признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности и легализации средств, полученных преступным путем. Как установлено в суде, В. Воробьев привлек средства граждан для строительства многоквартирных домов в кварталах улиц Стачек — Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Войкова; Ломоносова — Ярославской — Новаторов. Постройки были возведены на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Затем объекты были незаконно подключены к коммунальным сетям.
«Таким образом, людям был причинен ущерб на сумму порядка 149 млн руб. После вынесения судом решения о сносе пяти незаконно возведенных многоквартирных домов фигурант продал в них жилые помещения, заключив договоры денежных процентных займов. Часть денежных средств, полученных незаконных путем, он, по сведениям следствия, легализовал, купив жилые дома и земельные участки в Екатеринбурге», — сказал Валерий Горелых.
В суде также было учтено, что в феврале 2017 года В. Воробьев был приговорен к 6 годам лишения свободы за мошенничество и один факт легализации преступного дохода. По решению Орджоникидзевского районного суда города общий срок лишения свободы для застройщика составил 6 лет и 6 месяцев.
В первом рассмотрении этого же дела районный суд признал В. Воробьева невиновным в незаконной предпринимательской деятельности и легализации средств, полученных преступным путем. Свердловский облсуд отменил этот приговор.
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