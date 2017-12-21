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В Абхазии клопы уничтожили более 50% урожая мандаринов

Полчища мраморных клопов нанесли большой ущерб сельскому хозяйству Абхазии, уничтожив более 50% мандаринов и 70% урожая фундука в республике, передает «Интерфакс» со ссылкой на президента Абхазии Рауля Хаджимбу.



«Уходящий год был не самым удачным для сельского хозяйства. Колоссальный ущерб сельхозпроизводителям и отрасли в целом нанесли вредители основных сельхозкультур. Мраморный клоп уничтожил более 50% урожая мандаринов и 70% урожая фундука и в Абхазии», — заявил Хаджимба.



Он уточнил, что в 2017 году из государственного бюджета было выделено 8 млн руб. на приобретение химических препаратов для борьбы с вредителями, а в 2018 году будет выделено еще 10 млн руб.

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