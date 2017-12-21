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Федерация автоспорта Первоуральска оценила вклад Александра Ханина в развитие автомобильного спорта

21 декабрь 2017 (18:02)

Федерация автомобильного спорта Первоуральска написала благодарственное письмо начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александру Ханину.

«Выражаем вам благодарность за особый вклад и активное участие в развитии автомобильного спорта. Мы верим в сохранение сложившихся партнерских и дружественных отношений, надеемся на дальнейшее сотрудничество», — говорится в благодарственном письме.

Документ подписал глава Федерации автомобильного спорта Первоуральска Иван Терехин.

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