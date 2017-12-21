Дайджест
Федерация автоспорта Первоуральска оценила вклад Александра Ханина в развитие автомобильного спорта
21 декабрь 2017 (18:02)
Федерация автомобильного спорта Первоуральска написала благодарственное письмо начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александру Ханину.
«Выражаем вам благодарность за особый вклад и активное участие в развитии автомобильного спорта. Мы верим в сохранение сложившихся партнерских и дружественных отношений, надеемся на дальнейшее сотрудничество», — говорится в благодарственном письме.
Документ подписал глава Федерации автомобильного спорта Первоуральска Иван Терехин.
«Выражаем вам благодарность за особый вклад и активное участие в развитии автомобильного спорта. Мы верим в сохранение сложившихся партнерских и дружественных отношений, надеемся на дальнейшее сотрудничество», — говорится в благодарственном письме.
Документ подписал глава Федерации автомобильного спорта Первоуральска Иван Терехин.
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