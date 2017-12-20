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В России торговые сети и АЗС столкнулись с массовым сбоем онлайн-касс

УрБК, Москва, 20.12.2017. Российские ритейлеры и автозаправки столкнулись с массовым сбоем в работе фискальных накопителей, которые необходимы для работы онлайн-касс. Об этом пишут «Ведомости».



Сбой произошел в работе фискальных накопителей марки «Штрих-М». В частности, проблемы при печати чеков возникли у сети по продаже техники и электроники DNS, московского ритейлера «Магнолия», АЗС «Лукойл» и «Газпром нефти», ритейлера «Магнит» в некоторых регионах.



Как пишет «Интерфакс», сбой нарушил работу касс на некоторых АЗС «дочек» «Роснефти», где пришлось приостановить продажу нефтепродуктов и сопутствующих товаров. По словам представителя компании, полностью устранить последствия сбоя планируется до конца дня.



Напомним, с 1 июля 2017 года все предприятия торговли, находящиеся на общей или упрощенной системах налогообложения, обязали перейти на онлайн-кассы. Для их работы необходимы фискальные накопители, которые передают информацию о расчетах в Федеральную налоговую службу в режиме онлайн.



Переход на новую ККТ осложнил дефицит фискальных накопителей в стране, которые до весны 2017 года производило в стране только одно предприятие. Позже в России появились еще два производителя фискальных накопителей.



С 1 июля 2018 года изменения коснутся и предпринимателей, которые отчитываются по патентной системе и ЕНВД.

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