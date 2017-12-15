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В Кольцово задержана гражданка КНР при попытке вывоза культурно-исторических ценностей за рубеж

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. В аэропорту Кольцово задержана гражданка Китая, собиравшаяся вылететь из Екатеринбурга в Харбин. В ее багаже находились предметы, которые могут представлять культурно-историческую ценность.



Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, во время прохождения таможенного контроля в багаже гражданки КНР были обнаружены монета с надписью «Рубль 1899 г.», сувенирный колокол без языка из металла жёлтого цвета с гравировкой «Зав, Е.С. Кюйкова В Ъ С. Пурехъ НИЖ. ГУБ.», а также орден Великой Отечественной Войны. Уникальный идентификационный номер, по которому можно определить владельца ордена, был стерт и не читался.



Гражданка Китая в объяснениях указала, что данные вещи она приобрела в екатеринбургском сувенирном магазине за 400 руб. По ее словам, сувениры она везла на Родину в качестве подарков и о таможенных правилах не знала.



В настоящее время предметы отправлены на экспертизу для определения культурно-исторической ценности. По результатам экспертизы будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.

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