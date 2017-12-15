Новости дня
В Кольцово задержана гражданка КНР при попытке вывоза культурно-исторических ценностей за рубеж
15 декабрь 2017 (16:20)
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. В аэропорту Кольцово задержана гражданка Китая, собиравшаяся вылететь из Екатеринбурга в Харбин. В ее багаже находились предметы, которые могут представлять культурно-историческую ценность.
Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, во время прохождения таможенного контроля в багаже гражданки КНР были обнаружены монета с надписью «Рубль 1899 г.», сувенирный колокол без языка из металла жёлтого цвета с гравировкой «Зав, Е.С. Кюйкова В Ъ С. Пурехъ НИЖ. ГУБ.», а также орден Великой Отечественной Войны. Уникальный идентификационный номер, по которому можно определить владельца ордена, был стерт и не читался.
Гражданка Китая в объяснениях указала, что данные вещи она приобрела в екатеринбургском сувенирном магазине за 400 руб. По ее словам, сувениры она везла на Родину в качестве подарков и о таможенных правилах не знала.
В настоящее время предметы отправлены на экспертизу для определения культурно-исторической ценности. По результатам экспертизы будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.
Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни, во время прохождения таможенного контроля в багаже гражданки КНР были обнаружены монета с надписью «Рубль 1899 г.», сувенирный колокол без языка из металла жёлтого цвета с гравировкой «Зав, Е.С. Кюйкова В Ъ С. Пурехъ НИЖ. ГУБ.», а также орден Великой Отечественной Войны. Уникальный идентификационный номер, по которому можно определить владельца ордена, был стерт и не читался.
Гражданка Китая в объяснениях указала, что данные вещи она приобрела в екатеринбургском сувенирном магазине за 400 руб. По ее словам, сувениры она везла на Родину в качестве подарков и о таможенных правилах не знала.
В настоящее время предметы отправлены на экспертизу для определения культурно-исторической ценности. По результатам экспертизы будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В аэропорту Кольцово задержана партия элитного чая весом 52 кг
- В Кольцово задержана партия незадекларированных «Мстителей» корпорации Marvel
- В Кольцово таможенники задержали китаянку с 3 млн рублей
- На Кольцовской таможне изъяли 20 кг женских платьев
- Гражданка Армении оштрафована за ввоз через Кольцово украшений на 1 млн рублей
Loading...