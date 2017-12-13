Кризис

Число посетителей ТЦ в Екатеринбурге в «черную пятницу» выросло на 9%

В Екатеринбурге Shopping Index Watcom (индикатор, отражающий динамику посещаемости ТЦ и сетей на еженедельной основе в режиме онлайн) в «черную пятницу» (47 неделя в году) вырос на 9%, в Челябинске — на 5%. Об этом говорится в исследовании компании Watcom group.



Для сравнения, в Москве был зафиксирован рост в размере 3%.



«Если в столице в течение 10 месяцев было отмечено отставание в среднем на 8% по плотности потока, то на Урале в целом год к году — абсолютно идентичная ситуация. Это может быть объяснено вводом большего количества торговых площадей в столице, и, как следствие, усилением конкуренции. Также в Москве в определенных сегментах большой рост демонстрирует рост e-commerce, что также влияет на уменьшение посетительского потока в торговых центрах», — говорится в исследовании.



«В целом ситуацию в Екатеринбурге и Челябинске можно оценить как стабильную. Если в Москве Shopping Index отстаёт от прошлого года на 8-10%, то на Урале в силу того, что было введено меньше качественных объектов, чем в Москве, плотность потока практически остаётся на том же уровне», — заявил президент Watcom Group Роман Скороходов.

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