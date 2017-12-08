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Минэкономики РФ разрабатывает ужесточения в области техосмотра автомобилей

Минэкономики подготовило масштабный план по реформированию системы техосмотра (ТО) автомобилей: в ближайшее время в правительство будут внесены поправки к КоАП, УК и другим законам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Предполагается, в частности, вновь ввести штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр (по проекту — 800 руб.). Процедура прохождения ТО будет фиксироваться оператором на видео и фото, а госконтроль над операторами будет передан Ространснадзору.



Содержанием базы данных АИС ТО будет заниматься РСА. Санкции за выдачу диагностических карт без проверки автомобиля будут усилены, также введут уголовное наказание за внесение в АИС ТО «недостоверных сведений».



В Минэкономики поясняют, что поправки уже согласованы со всеми ведомствами (включая ГИБДД): в декабре планируется внесение законопроекта в правительство РФ. Впрочем, по итогам ОФВ правительственная комиссия по административной реформе может поручить подготовить еще один пакет поправок.



В настоящее время Минэкономики запустило на regulation.gov.ru процедуру оценки фактического воздействия (ОФВ) закона «О техосмотре транспортных средств», который заработал с 1 января 2012 года. Тогда, напомним, проверять машины доверили частным компаниям-операторам, забрав контрольные функции у ГИБДД. Талоны техосмотра и штрафы отменили, вместо этого были введены диагностические карты, которые страховщики обязаны проверять, выдавая ОСАГО.



Отметим, что сегодня большинство водителей диагностическую карту покупают, не предоставляя машину на осмотр, при этом растет число ДТП из-за неисправных автомобилей (плюс 16,5% за десять месяцев 2017 года). По данным Минэкономики, количество фактически проводимых техосмотров сократилось за пять лет на 20-33%. По данным союза операторов ТО «Техэксперт», всего 20% автовладельцев предоставляют машину на осмотр.

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