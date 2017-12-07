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ЮУТПП подключилась к всероссийской акции «Бизнес-барометр коррупции»

УрБК, Челябинск, 07.12.2017. 11 декабря 2017 года в рамках международного дня борьбы с коррупцией на базе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) состоится презентация третьего этапа «Бизнес-барометра коррупции» — независимого исследования мнений предпринимателей с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.



К участию в мероприятию приглашаются представители предпринимательского сообщества и органов государственной власти региона с целью формирования общих подходов к противодействию коррупции.



Со стороны власти в мероприятии примут участие представители правительства Челябинской области, Следственного комитета РФ, Главных управлений МВД и МЧС РФ по региону, областной прокуратуры, управлений Федеральной налоговой службы, Росреестра, Роспотребнадзора, Росприродназора и Россельхознадзора, Челябинской таможни, Челябинского УФАС, администрации Челябинска.



Презентация третьего этапа «Бизнес-барометра коррупции» состоится 11 декабря с 12.00 в Южно-Уральской торгово-промышленной палате по адресу: ул. Сони Кривой, 56, 6-й этаж, актовый зал.



Заявки на участие принимаются по телефону (351) 266-52-21 или по электронной почте ok@tpp74.ru

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