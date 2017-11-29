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В Иркутской области угнали машину скорой помощи

Двое жителей поселка Куйтун Иркутской области угнали машину скорой помощи. Об этом сообщает портал «Город».



Мужчинам удалось доехать на автомобиле до железнодорожного переезда. При задержании один из них, находившийся за рулем, признался, что у него был день рождения. Пассажир рассказал, что во время угона спал, поэтому не помнит, как оказался в салоне.



Это не первый случай угона машины скорой в Иркутской области. В мае местный житель похитил спецавтомобиль и отправился кататься в нем по городу Зима.

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