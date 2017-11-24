Бюджеты увязли в неплатежах

На Среднем Урале выявленная задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам перед субъектами предпринимательской деятельности по состоянию на 1 ноября 2017 года составляет 658,2 млн руб. Несмотря на то, что с начала года этот показатель сократился практически вдвое, проблема задержек платежей серьезно тормозит развитие малого и среднего бизнеса в регионе. В текущей экономической ситуации многие предприятия балансируют на грани рентабельности. Поэтому любой негативный фактор может привести к необратимым последствиям.Как говорится в сообщении прокуратуры, наибольшая сумма задолженности муниципальных и государственных заказчиков перед субъектами предпринимательской деятельности сформировалась в Нижнем Тагиле (174 млн руб.) и Екатеринбурге (45,5 млн руб.), а также Арамильском (50,8 млн руб.), Тугулымском (40 млн руб.), Асбестовском (10 млн руб. руб.), Нижнетуринском (16 млн руб.) городских округах.Часть долгов была накоплена в предыдущие годы. Вместе с тем прокуратура регулярно фиксирует образование новой задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам. В 2017 году они были выявлены в Екатеринбурге (45,4 млн руб.), Арамильском (30,7 млн руб.), Тугулымском(26 млн руб.), Нижнетуринском (9,1 млн руб.), Полевском (4 млн руб.), Асбестовском (2,1 млн руб.), Волчанском (1 млн руб.) городских округах и МО Алапаевское (1,1 млн руб.).Президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков считает, что официальные цифры задолженности перед предпринимателями являются заниженными.«Я точно знаю, что несколько месяцев назад долги перед уральскими предприятиями превышали 1,3 млрд руб. Это задолженность муниципальных и государственных предприятий за поставленные товары и оказанные услуги. Для многих компаний это смертельно. Бюджет сокращается. Экономика падает. Кредитные ресурсы слишком дорогие. Недавно в Ирбитском районе предприниматель просто разорился из-за того, что не получил заработанные средства. Это далеко не единственный случай. Мы написали письмо в прокуратуру Свердловской области. Надзорное ведомство взяло эту проблему под свой контроль. Также мы обратились в Совет глав муниципальных образований. После этих шагов «лед тронулся». Госкомпании стали постепенно гасить задолженность», — рассказал Анатолий Филиппенков.Эксперт считает, что проблема пока далека от своего разрешения. Старые долги гасятся. Однако регулярно появляются новые. В результате все больше свердловских предприятий малого и среднего бизнеса испытывают финансовые проблемы.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов полагает, что проблема задолженности государственных и муниципальных бюджетов перед бизнес-сообществом существовала всегда. Однако из-за ухудшения экономической ситуации она стала более болезненной для предпринимателей.«Раньше у малого бизнеса было больше потенциальных заказчиков. Условно говоря, предприятия могли выполнять контракты не только для МУПов, но для других компаний. Соответственно, они были частично застрахованы от рисков. Сейчас альтернатив особо нет. Если МУП не рассчитывается с бизнесом за поставленные товары или оказанные услуги, то предприниматели начинают по цепочке не платить проценты по кредитам или налоговые сборы. Можно ли что-то сделать для улучшения ситуации? В идеале на МУПах должны не воровать, а подрядчикам следует более тщательно выбирать контрагентов», — считает Григорий Вахитов.По его словам, причины задержек платежей бюджетных организаций могут быть самыми разными. Некоторые из них получают финансирование нерегулярно. К примеру, раз в квартал. Другие в принципе являются неплатежеспособными. Здесь можно выделить транспортные МУПы, которые традиционно имеют большие долги перед контрагентами.Как отмечают эксперты, в настоящее время малый бизнес на Среднем Урале оказался на грани существования из-за санкций, недоступности кредитных ресурсов, внешнеэкономической напряженности и ужесточения налогового бремени. Рост дебиторской задолженности, который произошел в последние годы, стал еще одним негативным фактором для предприятий. Многие из них вынуждены использовать «серые» схемы работы, банкротиться или уходить с рынка.