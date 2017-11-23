Дайджест
В центре Москвы из банковских ячеек украли 58 млн рублей
23 ноябрь 2017 (17:51)
Группа неизвестных похитила порядка 58 млн руб. из ячеек в банках в центре Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
В ведомстве уточнили, что 22 ноября от трех разных граждан поступили сообщения о краже денежных средств из ячеек банков, расположенных на Тверской и Зоологической улицах в центре Москвы.
Отмечается, что из ячеек были похищены суммы в размере 13, 22,9 и 22 млн руб.
В ведомстве уточнили, что 22 ноября от трех разных граждан поступили сообщения о краже денежных средств из ячеек банков, расположенных на Тверской и Зоологической улицах в центре Москвы.
Отмечается, что из ячеек были похищены суммы в размере 13, 22,9 и 22 млн руб.
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