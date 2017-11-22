На Среднем Урале «ужимают» капремонт

В Свердловской области озвучили показатели следующей краткосрочной программы капремонта многоквартирных домов на 2018-2020 годы. По сравнению с предыдущей трехлеткой число объектов сократится, но в два раза вырастет их площадь, а вслед за ней и объем финансирования. Однако пока этого недостаточно — при текущих темпах через шесть лет после старта 30-летней программы в Свердловской области будет отремонтировано лишь около 11% планируемой к обновлению площади домов. Подобная практика может привести к тому, что регион просто не успеет завершить программу до 2044 года.Первая краткосрочная региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в Свердловской области на этапах планирования в 2014 году включала почти 5 тыс. объектов общей площадью чуть менее 3 млн кв. м. Тогда на обновление жилфонда планировали потратить 15,7 млрд руб. В течение последующих трех лет перечень актуализировали: исключили оттуда несколько сотен МКД из-за нерентабельности реконструкции (стоимость капремонта такого дома превышает сумму, которую смогут собрать жители за 30 лет). Еще несколько десятков домов оказались объектами культурного наследия, и для ремонта этих домов приходится привлекать бюджетные средства.Несмотря на сокращение числа объектов, подрядчики не успевают справиться с запланированным объемом и регулярно срывают сроки. Например, нередки случаи, когда в домах не успевают заменить в домах до холодов систему отопления. Конечно, подрядчики нашли выход из такой ситуации и в подобных случаях запускают тепло по отдельным стоякам, однако жители все равно остаются недовольны. Профильные чиновники ранее объясняли подобные сбои отказом собственников пускать ремонтников в квартиры для работ и недостатком квалифицированных кадров в регионе.Если в первую трехлетку включали в основном малоэтажные «сталинки», то следующая программа на 2018-2020 годы предполагает сокращение числа объектов при увеличении их общей площади. Как сообщил сегодня во время заседания правительства Свердловской области заместитель губернатора Сергей Швиндт, за следующие три года в регионе планируется отремонтировать 4 тыс. 187 МКД общей площадью 6,7 млн кв. м. Стоимость работ оценена в 21,6 млрд руб.В итоге при соразмерном числе объектов площадь работ увеличится в 2,2 раза, а вслед за ней и объем работ. Учитывая практику прошлых лет, подобное ускорение темпов может привести к еще более значительным срывам сроков по капремонту.Вместе с тем всего за 30 лет программы в Свердловской области необходимо отремонтировать почти 28 тыс. МКД общей площадью свыше 85 млн кв. м. Таким образом, за шесть лет, то есть за одну пятую отведенного времени, в регионе успеют отремонтировать почти треть запланированных домов. Однако если рассматривать темпы реализации программы по площади, окажется, что за шесть лет региону удастся ее выполнить лишь на 11,5%.Губернатор области Евгений Куйвашев считает темпы реализации «высокими».«Мы должны сохранить высокие темпы реализации программы капремонтов без ущерба качеству проведенных работ. В программу вложены большие бюджетные средства и средства самих граждан, и люди вправе рассчитывать на то, что их дома будут отремонтированы должным образом», — отметил Евгений Куйвашев.Тем не менее подобная динамика приведет к тому, что с каждым годом число объектов будет сокращаться, но их площадь и, соответственно, объем выполняемых работ, наоборот, расти. Аналогично будет увеличиваться и нагрузка на подрядчиков. Иначе регион рискует не выполнить программу в срок.Однако возможен и еще один вариант развития сценария: с каждым годом в регионе все большее число домов будут признавать нерентабельными для капремонта. Свердловская область занимает третье место среди субъектов страны по количеству МКД, включенных в программу, после Москвы и Московской области. Но если в Москве и Московской области доля домов с истекшим межремонтным сроком составляет 46,3% и 42,7% соответственно, то на Среднем Урале показатель достигает 66,2%. Значит, в 18,7 тыс. домов Свердловской области капремонт требовался еще несколько лет, а то и десятилетий назад. По сути, практически в любом из них капремонт однажды могут признать «нерентабельным».