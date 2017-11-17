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В полицию 16 ноября поступило 21 сообщение о лжеминировании в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. В полицию 16 ноября 2017 года поступило 21 сообщение о ложном минировании зданий в Екатеринбурге, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его словам, все сообщения о ложном минировании были отработаны сотрудниками правоохранительных органов.



«Проверкам подверглись торговые центры, вокзалы, развлекательные заведения, гостиницы, школы и другие здания. В реальности, как показали проверки, людям ничто не угрожало», — сказал В. Горелых.



В числе зданий, которые были эвакуированы из-за сообщений о минировании, оказались торговые центры «Глобус», «Мега», «Мегаполис», «Карнавал», ККТ «Космос», шесть школ, а также Северный автовокзал и железнодорожный вокзал.



Всего, по данным ГУ МВД России по Свердловской области, с начала 2017 года в регионе было зафиксировано 216 сигналов о минировании. Из них 210 — по телефону, еще 6 — через интернет. Большая часть сообщений (152) последовала в сентябре текущего года.



Из-за лжеминирования из зданий были эвакуированы в общей сложности 70 тыс. человек.

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