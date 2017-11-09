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Госдума РФ в первом чтении одобрила закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

УрБК, Москва, 09.11.2017. Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект о поэтапном приравнивании к 2019 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) к уровню прожиточного минимума. Об этом сообщает «Интерфакс».



Законопроект предлагает установить МРОТ с 1 января 2018 года в размере 9 тыс. 489 руб. в месяц, что будет составлять 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года.



«Начиная с 2019 года МРОТ предлагается установить в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал предыдущего года. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал устанавливается в порядке, определенном правительством РФ, после чего минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом», — говорится в сопроводительных документах к законопроекту.



При этом в случае, если прожиточный минимум понизится, МРОТ вслед за ним понижаться не будет.

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