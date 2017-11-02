С УВЗ пытаются взыскать не менее 1 млрд рублей

В настоящее время российские арбитражные суды рассматривают более 70 исков о взыскании задолженности с НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ). Контрагенты корпорации пытаются всеми доступными средствами получить средства за оказанные услуги и поставленные товары. Общая сумма финансовых претензий к УВЗ составляет 967 млн 286 тыс. руб. Стоит отметить, что это лишь данные, которые опубликованы в открытых источниках. Кроме того, существует массив исков, поданных к дочерним структурам корпорации.Самый крупный иск был зарегистрирован 26 октября 2017 года. Строительно-монтажная компания «Прокатмонтаж» из Магнитогорска пытается взыскать с НПК «Уралвагонзавод» 304 млн 181 тыс. руб. Суть финансовых требований к корпорации в финансовых документах не уточняется. Следующее заседание по этому делу назначено на 21 декабря 2017 года.Компания по проектированию предприятий транспортного машиностроения «Трансмашпроект» (Санкт-Петербург) требует с НПК «Уралвагонзавод» 265 млн 137 тыс. руб. Рассмотрение этого дела началось еще в сентябре 2017 года. Однако решение по нему до сих пор не вынесено. Последнее заседание состоялось 31 октября 2017 года.Новосибирский приборостроительный завод пытается взыскать с корпорации 70 млн 520 тыс. руб. Из этой суммы 67 млн 133 руб. — задолженность по договору от 12 февраля 2014 года № 33/50-64/225, 3 млн 386 тыс. руб. — размер неустойки по данному соглашению. Рассмотрение дела по существу назначено на 4 декабря 2017 года.В списке компаний, которые имеют финансовые претензии к НПК «Уралвагонзавод», также числятся известные российские предприятия: Федеральная грузовая компания (сумма исковых требований составляет 853 тыс. руб.), Первая грузовая компания (32 тыс. руб.), Глазовский завод «Металлист» (181 тыс. руб.), Вологодский оптико-механический завод (99 тыс. руб.).Примечательно, что финансовые претензии к НПК «Уралвагонзавод» имеют не только коммерческие предприятия, но и государственные структуры. В частности, администрация Рубцовского района Алтайского края требует взыскать с корпорации 9 млн 447 тыс. руб., а Министерство обороны РФ — 5 млн 021 тыс. руб. По версии ведомства, УВЗ задолжал эту сумму в рамках исполнения государственного контракта № 14-4-51/1008/ЗА от 12 декабря 2013 года.Отметим, что в конце октября 2017 года арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск о банкротстве НПК «Уралвагонзавод». Соответствующий документ поступил в суд 26 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Бизнес-Урал» (г. Екатеринбург), сумма исковых требований составляет 5 млн 861 тыс. руб.Ранее суд удовлетворил иск этой фирмы к УВЗ о взыскании 4 млн 753 тыс. руб. задолженности по договору подряда на разработку дизайн-проекта, организацию и устройство новогоднего снежно-ледового городка в Нижнем Тагиле, а также его демонтаж. Корпорация обязалась произвести расчет в течение 30 дней после подписания акта оказания услуг по демонтажу, однако не сделала этого.Апелляционную жалобу НПК «Уралвагонзавод» решением от 11 октября 2017 года суд оставил без удовлетворения.Напомним, что 27 декабря 2016 года 100% акций НПК «Уралвагонзавод», которые ранее находились в федеральной собственности, передали в качестве имущественного взноса государства в состав госкорпорации «Ростех». 9 марта 2017 года новый владелец принял решение заменить команду топ-менеджеров корпорации. Новым генеральным директором УВЗ был назначен Александр Потапов.Как отмечают эксперты, финансовое состояние корпорации в последние годы оставляет желать лучшего. В 2014 году чистый убыток организации по МСФО составил 5,3 млрд руб., в 2015 году — 16,4 млрд руб., в 2016 году — 4,5 млрд руб. В I полугодии 2017 года показатель составил 3 млрд 133 млн руб., что на 39,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года.Многомиллиардные убытки УВЗ эксперты связывают с высокими расходами на непрофильные активы и проекты. Определенный урон наносит и международная политико-экономическая ситуация. Так, НПК «Уралвагонзавод» вошла в перечень организаций и ведомств России, с которыми власти США пытаются запретить третьим лицам вести дела под угрозой санкций.