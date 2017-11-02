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В Свердловской области возвращают штрафы за парковку на газонах и нарушения правил благоустройства

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2017. Законодательное собрание Свердловской области приняло поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях». Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.



Речь идет об ответственности за самовольное переоборудование фасадов зданий (кроме жилых домов) и за ненадлежащее содержание фасадов. Штраф за парковку машин на газонах или детских площадках увеличен до 3-5 тыс. руб.



Также вводится административная ответственность за нарушение установленных правил благоустройства, таких как нарушение сроков проведения уборки и благоустройства территорий, самовольные ограждения дворовых и общественных территорий для размещения автопарковок, загрязнение общественной территории экскрементами животного.



Устанавливается административная ответственность за нарушение порядка проведения земляных, ремонтных работ, связанных с благоустройством.



«Мы уже вводили эти штрафы, но получили предписание прокуратуры и были вынуждены данную норму отменить. Мы отстаивали свою правоту, опираясь на мнение жителей Свердловской области, в областном суде и Верховном суде. На сегодняшний день пять норм мы принимаем, и они согласованы с прокуратурой», — ответила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.



По ее словам, указанные штрафы будут пополнять муниципальные бюджеты.

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