Дайджест

Стали известны подробности убийства Амины Окуевой

Участница вооруженного конфликта в Донбассе Амина Окуева была застрелена в районе поселка Глеваха в Киевской области из автомата. Об этом телеканалу ТСН сообщила очевидец произошедшего — продавщица местного магазина.



По ее словам, прозвучала лишь одна автоматная очередь.



В свою очередь, телеканал «112 Украина» со ссылкой на местных жителей сообщает, что нападавших было двое.



Жители соседнего с Глевахой поселка Малютянка рассказали киевской газете «Вести», что предполагаемые убийцы уходили с места преступления через их населенный пункт.



«В районе переезда было много полиции, но дорога не перекрыта. Я проезжала там около часа назад. Автомобиль никто не останавливал и не обыскивал, хотя в новостях говорят обратное», — рассказала местная жительница Ирина.



Она добавила, что на особняках неподалеку от места происшествия установлены видеокамеры, поэтому для силовиков не составит проблем установить, куда поехали преступники.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: