Дайджест
Стали известны подробности убийства Амины Окуевой
31 октябрь 2017 (17:31)
Участница вооруженного конфликта в Донбассе Амина Окуева была застрелена в районе поселка Глеваха в Киевской области из автомата. Об этом телеканалу ТСН сообщила очевидец произошедшего — продавщица местного магазина.
По ее словам, прозвучала лишь одна автоматная очередь.
В свою очередь, телеканал «112 Украина» со ссылкой на местных жителей сообщает, что нападавших было двое.
Жители соседнего с Глевахой поселка Малютянка рассказали киевской газете «Вести», что предполагаемые убийцы уходили с места преступления через их населенный пункт.
«В районе переезда было много полиции, но дорога не перекрыта. Я проезжала там около часа назад. Автомобиль никто не останавливал и не обыскивал, хотя в новостях говорят обратное», — рассказала местная жительница Ирина.
Она добавила, что на особняках неподалеку от места происшествия установлены видеокамеры, поэтому для силовиков не составит проблем установить, куда поехали преступники.
По ее словам, прозвучала лишь одна автоматная очередь.
В свою очередь, телеканал «112 Украина» со ссылкой на местных жителей сообщает, что нападавших было двое.
Жители соседнего с Глевахой поселка Малютянка рассказали киевской газете «Вести», что предполагаемые убийцы уходили с места преступления через их населенный пункт.
«В районе переезда было много полиции, но дорога не перекрыта. Я проезжала там около часа назад. Автомобиль никто не останавливал и не обыскивал, хотя в новостях говорят обратное», — рассказала местная жительница Ирина.
Она добавила, что на особняках неподалеку от места происшествия установлены видеокамеры, поэтому для силовиков не составит проблем установить, куда поехали преступники.
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