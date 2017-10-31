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Стали известны подробности убийства Амины Окуевой

31 октябрь 2017 (17:31)

Участница вооруженного конфликта в Донбассе Амина Окуева была застрелена в районе поселка Глеваха в Киевской области из автомата. Об этом телеканалу ТСН сообщила очевидец произошедшего — продавщица местного магазина.

По ее словам, прозвучала лишь одна автоматная очередь.

В свою очередь, телеканал «112 Украина» со ссылкой на местных жителей сообщает, что нападавших было двое.

Жители соседнего с Глевахой поселка Малютянка рассказали киевской газете «Вести», что предполагаемые убийцы уходили с места преступления через их населенный пункт.

«В районе переезда было много полиции, но дорога не перекрыта. Я проезжала там около часа назад. Автомобиль никто не останавливал и не обыскивал, хотя в новостях говорят обратное», — рассказала местная жительница Ирина.

Она добавила, что на особняках неподалеку от места происшествия установлены видеокамеры, поэтому для силовиков не составит проблем установить, куда поехали преступники.

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