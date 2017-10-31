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Недалеко от Токио обнаружены фрагменты тел девяти человек

31 октябрь 2017 (17:30)

В квартире молодого человека недалеко от Токио обнаружены фрагменты тел девяти человек. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на полицию.

Отмечается, что тела были найдены в квартире 27-летнего Такахиро Шираиши в городе Дзама. Полиция проводила обыск в этой квартире по подозрению ее хозяина в причастности к исчезновению 23-летней женщины в Токио.

По данным полиции, некоторые тела были расчленены, фрагменты их останков были обнаружены внутри нескольких холодильных контейнеров.

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