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Перевозки контейнеров на СвЖД в январе-мае увеличились на 17%

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. Перевозки контейнеров на Свердловской железной дороге (СвЖД) во всех видах сообщения в январе-мае 2025 года увеличились на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 201,3 тыс. контейнеров ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Количество груженых контейнеров выросло на 18,7% и составило 155,7 тыс. ДФЭ. В целом за пять месяцев перевезено 2,8 млн т грузов (+17,8%).

Больше всего за отчетный период выросли перевозки в сегментах «химические и минеральные удобрения» (в 3,9 раза), «черные металлы» (в 1,8 раза), «строительные грузы» (в 1,7 раза), «цветные металлы» и «продукты перемола» (в 1,5 раза), «продовольственные товары» (в 1,3 раза).

Сократилось количество контейнеров с нефтью и нефтепродуктами (-11,5%), зерном (-3,6%) и огнеупорами (-1%).
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