Сегодня, 09:47

На Свердловской железной дороге вырос объем контейнерных перевозок

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В период с января по август 2023 года объем контейнерных перевозок, осуществляемых Свердловской железной дорогой, продемонстрировал прирост на 10,8% по сравнению с пресс-службы СвЖД, общий объем перевезенных груженых и порожних контейнеров составил 319,6 тыс. двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ, TEU).

В сегменте внутренних перевозок было отправлено 168,2 тыс. ДФЭ, что соответствует снижению на 2,8%. В экспортном направлении зафиксирован рост объема перевозок на 1,3 раза, достигнув показателя в 151,4 тысячи ДФЭ. При этом количество груженых контейнеров увеличилось на 10,2%, составив 233,5 тыс. ДФЭ.

Было перевезено 4,15 млн т грузов (+8,8%), в том числе: химикаты и сода — 80,7 тыс. ДФЭ (-3,9%); лесные грузы — 25,5 тыс. (+10,2%); химические и минеральные удобрения — 25,4 тыс. (рост в 3,5 раза); нефть и нефтепродукты — 21,7 тыс. (-11,9%); бумага — 18,7 тыс. (+14,6%).

Зафиксирован рост по объему перевозок черных и цветных металлов, строительных грузов, продовольственных товаров. Всего на РЖД с начала года во всех видах сообщения было перевезено свыше 5 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 3,9% меньше к уровню прошлого года.
