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Форвард ХК «Вегас» Шипачев решил покинуть НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» Вадим Шипачев принял решение вернуться в Россию, контракт с клубом будет расторгнут. Об этом сообщает ТАСС.



Уточняется, что Шипачев принял решение вернуться в Россию, а расторжение контракта будет оформлено после завершения процесса отстранения. Таким образом, в связи с расторжением игроку придется вернуть 2 млн долл. США, которые он получил в качестве бонуса при подписании соглашения.



Ранее россиянин был отстранен без сохранения заработной платы за отказ играть в фарм-клубе «Вегаса» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

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