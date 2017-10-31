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Форвард ХК «Вегас» Шипачев решил покинуть НХЛ
31 октябрь 2017 (17:30)
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» Вадим Шипачев принял решение вернуться в Россию, контракт с клубом будет расторгнут. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что Шипачев принял решение вернуться в Россию, а расторжение контракта будет оформлено после завершения процесса отстранения. Таким образом, в связи с расторжением игроку придется вернуть 2 млн долл. США, которые он получил в качестве бонуса при подписании соглашения.
Ранее россиянин был отстранен без сохранения заработной платы за отказ играть в фарм-клубе «Вегаса» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Уточняется, что Шипачев принял решение вернуться в Россию, а расторжение контракта будет оформлено после завершения процесса отстранения. Таким образом, в связи с расторжением игроку придется вернуть 2 млн долл. США, которые он получил в качестве бонуса при подписании соглашения.
Ранее россиянин был отстранен без сохранения заработной платы за отказ играть в фарм-клубе «Вегаса» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
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