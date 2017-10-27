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В ЮУТПП обсудили механизмы привлечения инвесторов в моногорода

УрБК, Челябинск, 27.10.2017. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате (ЮУТПП) состоялась встреча бизнес-сообщества Челябинской области с представителями Фонда развития моногородов и Корпорации МСП (Москва). Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.



Визит московских экспертов был организован Агентством инвестиционного развития Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского для подробного информирования южноуральских предпринимателей о существующих мерах господдержки.



«Вице-президент ЮУТПП Владимир Ковыляев отметил, что в настоящее время в список утвержденных распоряжением правительства РФ моногородов входит более 300 муниципальных образований страны, 16 из которых — субъекты Челябинской области. Все они распределены по трем категориям: со сложным социально-экономическим положением, с рисками ухудшения и со стабильным положением. На Южном Урале в первую категорию моногородов включены: Аша, Бакал, Верхний Уфалей, Карабаш, Миньяр, Нязепетровск, Усть-Катав; во вторую: Златоуст, Миасс, Сатка, Сим, Чебаркуль; в третью: Магнитогорск, Озерск, Снежинск и Трехгорный», — говорится в сообщении.



Приглашенные эксперты рассказали об инструментах господдержки инвесторов в моногородах, условиях предоставления финансирования инвестиционных проектов, возможностях строительства за счет Фонда развития моногородов объектов инженерной инфраструктуры.



Участники также узнали об оказываемой Корпорацией МСП поддержке инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса.



«Примерно до 2010 года Южный Урал по объему инвестиций в основной капитал на душу населения находился на уровне среднероссийских показателей, но за следующие три года по этому показателю упал на 13 позиций. По количеству МСП на 1 тыс. жителей мы также ниже среднероссийских показателей. Надеюсь, что результаты этой встречи дадут плоды в виде полученных инвестиций и реализованных проектов в наших моногородах», — заявил В. Ковыляев.

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