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В Ревде прокуратура проверит организацию питания в гостинице «Уральская»

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2017. Прокуратура Ревды инициировала проверку в связи с возможным пищевым отравлением четырех несовершеннолетних постояльцев гостиницы «Уральская».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, дети приехали из Магнитогорска на спортивные соревнования — VI открытый турнир по футболу. В воскресенье, 22 октября 2017 года, их доставили в Ревдинскую городскую больницу с признаками кишечной инфекции.



По данным больницы, угрозы жизни несовершеннолетних нет, после оказания необходимой медицинской помощи их отправили домой. Причины возникновения заболевания у детей медики установят по результатам лабораторных испытаний.



В рамках надзорных мероприятий прокуратура проводит проверку организации питания в гостинице «Уральская».

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